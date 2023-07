Envirorezort: Riešenie odpadového hospodárstva patrí medzi priority

Bratislava 31. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vníma problémy odpadového hospodárstva a riešenie problematiky patrí medzi jeho priority. Hovorca rezortu Tomáš Ferenčák to uviedol pre TASR v reakcii na analýzu stavu nakladania s odpadom nazvanej Biela kniha odpadového hospodárstva SR vypracovanej odborníkmi zo Zväzu odpadového priemyslu (ZOP).



"Oblasť odpadov potrebuje zrozumiteľné a predvídateľné pravidlá smerom k prechodu na obehové hospodárstvo. Taktiež súhlasíme s niektorými vyjadreniami Zväzu odpadového priemyslu, s ktorým pravidelne komunikujeme," uviedol hovorca.



Za dôležité považuje rezort pokračovať v reformách, predovšetkým podporovať udržateľnú spotrebu a výrobu v rôznych sektoroch hospodárstva. "Všetky tieto opatrenia pomôžu zvýšiť využívanie druhotných surovín, podporujú ekodizajn a ekoinovácie, a tým stimulujú nakladanie s odpadmi, ich opätovné použitie a recykláciu," skonštatoval Ferenčák.



Ako pripomenul, Slovensko sa stalo prvou krajinou v strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Envirorezort presadil tiež reformu nakladania so stavebným odpadom, naštartoval triedenie kuchynského bioodpadu a podporuje domáce a komunitné kompostovanie. Poukázal tiež na zavedenie príspevku za vytriedené a zhodnotené množstvá kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, rovnako tak aj zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie.



Ministerstvo sa zhoduje so ZOP v tom, že celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu každoročne stúpa. "Práve preto je prioritou rezortu zamerať sa na predchádzanie vzniku odpadu vrátane jeho opätovného použitia. Na druhej strane množstvo zmesového komunálneho odpadu každoročne klesá, avšak zlepšením triedenia komunálnych odpadov sa vytvára základ pre ich zhodnotenie, najmä recykláciu," uviedol hovorca.



Vyše 80 percent zmesového komunálneho odpadu je podľa rezortu možné vytriediť a odkloniť od skládkovania. Na skládkach v súčasnosti končí vyše 40 percent komunálneho odpadu. "Skládkovanie odpadov pritom zamoruje pôdu, vodu, ale aj ovzdušie. Vznikajúci metán a oxid uhličitý na skládkach prispievajú tiež ku globálnemu otepľovaniu, čím sa prehlbuje klimatická kríza," upozornil hovorca s tým, že ide o najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadom. Za ním nasleduje spaľovanie odpadov.



Z analýzy stavu nakladania s odpadom Biela kniha odpadového hospodárstva SR vyplynulo, že odpadové hospodárstvo na Slovensku nie je v dobrej kondícii, riadi sa nekoncepčne a bez dlhodobých analýz. Materiál vypracovali odborníci na spracovanie odpadu a zároveň členovia ZOP, ktorí niekoľko mesiacov skúmali všetky toky odpadov vznikajúce na Slovensku.