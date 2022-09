Envirorezort rokuje s Karahutom o jeho návrhu novely o ochrane prírody

Bratislava 17. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rokuje s poslancom parlamentu Jaroslavom Karahutom (Sme rodina) o jeho návrhu novely zákona o ochrane prírody. Rezort zároveň nebude nikdy súhlasiť s právnou úpravou, ktorá by zvrátila reformu národných parkov alebo legislatívu pre čerpanie financií z plánu obnovy. Pre TASR to uviedlo jeho tlačové oddelenie.



Keďže rokovania s poslancom stále prebiehajú, je pre envirorezort predčasné sa vyjadrovať k jednotlivým návrhom či k finálnemu zneniu novely. "Cieľom MŽP aj samotnej reformy národných parkov je zachovanie prírodného bohatstva Slovenska," poukázalo tlačové oddelenie.



Zámerom navrhovanej novely je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb v chránených územiach pri ich užívaní a obhospodarovaní. Návrh má zaviesť povinnosť, aby každý vlastník bol informovaný o zámere, ktorý má obmedziť jeho vlastnícke oprávnenia. Mal by tak mať možnosť uplatniť všetky svoje právne možnosti zúčastniť sa na vyhlasovaní chráneného územia a jeho zóny.



Vlastníctvo štátu v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany je zakázané previesť na iné osoby. Zákaz prevodu vlastníckeho práva by sa nemal vzťahovať na prevod pozemkov nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, ktoré "tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vlastníka". Novelou sa má upraviť aj predkupné právo majiteľa pozemku v chránenom území.



Karahuta tiež navrhuje, aby sa turisti mohli pohybovať mimo vyznačeného turistického chodníka na území s tretím stupňom ochrany.