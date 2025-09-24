< sekcia Slovensko
MŽP rozdelilo za dva roky okresom Rožňava a Trebišov vyše 60 miliónov
V rámci programu Obnov dom uzatvorilo ministerstvo doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Trebišov a Rožňava 640 zmlúv za 11,8 milióna eur.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelilo za dva roky v okresoch Rožňava a Trebišov vyše 60 miliónov eur. Projekty podporia odkanalizovanie samospráv, budovanie vodovodov, triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, zatepľovanie verejných budov či rekonštrukciu starších rodinných domov. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Z eurofondov v rámci Programu Slovensko schválilo MŽP od októbra 2023 do súčasnosti 18 projektov za takmer 40 miliónov eur v okresoch Rožňava a Trebišov. Projekty sú zamerané prevažne na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodozádržné opatrenia, ale tiež na zlepšenie triedeného zberu odpadov, revitalizáciu verejných priestranstiev, sanáciu envirozáťaží aj ochranu prírody.
Podpora podľa MŽP smeruje samosprávam aj z Envirofondu. Celkovo fond podporil 55 projektov samospráv za takmer deväť miliónov eur v okresoch Rožňava a Trebišov vo forme dotácií aj výhodných úverov. „Vďaka zatepleniu a modernizácii kultúrnych domov či základných škôl ušetria samosprávy peniaze za vykurovanie, znížia emisie a rovnako zefektívnia zber a triedenie komunálnych odpadov a tiež vybudujú vodovody aj kanalizácie,“ skonštatoval rezort.
V rámci programu Obnov dom uzatvorilo ministerstvo doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Trebišov a Rožňava 640 zmlúv za 11,8 milióna eur. Celkovo už boli domácnostiam vyplatené prostriedky za takmer šesť miliónov eur v rámci 385 projektov.
