Ďalší rezort sa tiež borí s obštrukčným správaním M. Slávika

Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa borí s obštrukčným správaním Marcela Slávika a jeho Združenia domových samospráv (ZDS) v povoľovacích konaniach. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP s tým, že sa pripravuje komplexná reforma procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), aby sa zabránilo zneužívaniu.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR v prípade Slávika a jeho združenia. Nezmyselnými podmienkami a požiadavkami mal zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. Slávik podľa odboru komunikácie vstupuje prostredníctvom svojho združenia aj do konaní vo veciach EIA. "Pripomienky predkladané ZDS mali v niektorých momentoch obštrukčnú povahu. Bývali totiž málo konkrétne a ich dôsledkom bolo iba mechanické predlžovanie posudzovacích konaní," uviedol envirorezort.



Združenie podalo v konaniach vedených na MŽP počas minulého roka odvolanie v 48 prípadoch alebo podalo iné podanie. Ministerstvo tvrdí, že mohlo pripomienkam vyhovieť iba v troch prípadoch.



"Združenie urobilo medvediu službu legitímnemu nástroju vyspelej občianskej spoločnosti, akým je právo verejnosti zapojiť sa do rozhodovania. Ide však o konanie jedného subjektu, ktoré vôbec nie je charakteristické pre ostatnú verejnosť," hovorí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Ministerstvo podporuje prešetrenie aktivít subjektu a je pripravené na plnú súčinnosť, ak o ňu niekto požiada. Odmieta, aby riešenie problému išlo na úkor práva verejnosti na účasť v konaniach vo veciach životného prostredia.



Envirorezort deklaruje, že chráni a bude razantne v budúcnosti chrániť právo občanov a verejnosti aktívne vstupovať do konaní o EIA a ostatných povoľovacích procesov. "Rezort v rámci komplexnej reformy procesu EIA pripravil legislatívne riešenie, ktoré v budúcnosti zabráni zneužívaniu, či dokonca majetkovému profitu z obštrukcií v rozhodovacích konaniach EIA," približuje odbor komunikácie.



Trestné oznámenie podáva minister Sulík v piatich konkrétnych prípadoch. Dúfa, že GP bude konať a ukončí tak trápenie staviteľov, ktoré trvá už roky.