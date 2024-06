Envirorezort: Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sa zvýšilo

Bratislava 26. júna (TASR) - Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sa sedemnásobne zvýšilo. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených cez 100 žiadostí o platbu za vyše 1,3 milióna eur, aktuálne ich je vyše 700 za takmer 9,5 milióna eur. Vyhlásilo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Za zrýchlením vidí zefektívnenie procesov Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) vidí za pomalým čerpaním dotácie v predošlom období komplikovane nastavené procesy a podmienky v rámci výziev, ktoré ľudí nadmerne zaťažovali predkladaním prebytočnej dokumentácie, napríklad energetického certifikátu. Viní z toho predošlé vedenie rezortu a nastavenie podmienok z jeho strany. "Rýchlejšiemu schvaľovaniu žiadostí bránil nedostatok odborne spôsobilých osôb, ktoré vydávajú energetické certifikáty nevyhnutné na schválenie dotácie," podotkol.



Ministerstvo tvrdí, že SAŽP pod novým vedením zefektívnila procesy, posilnila tím pracovníkov pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí a zredukovala počet dohodárov. "Vďaka efektívnemu nastaveniu procesov máme k dnešnému dňu uzatvorených vyše 15.440 právoplatných zmlúv s prijímateľmi," uviedol generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík.



Do piatich doterajších výziev Obnov dom, vrátane výzvy určenej majiteľom domov poškodených zemetrasením a krupobitím na východe Slovenska, sa podľa slov rezortu zapojilo vyše 22.220 žiadateľov. Podmienky splnilo takmer 19.000 majiteľov rodinných domov. Rezort dodal, že aktuálne sú všetky žiadosti vyhodnotené, len vo štvrtej výzve vyhlásenej ešte úradníckou vládou je otvorených 690 žiadostí. Agentúra deklaruje, že proaktívne komunikujú so žiadateľmi a zaslali im aj výzvu na doplnenie dokladov.



Čo sa týka výzvy pre majiteľov domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím, rezort hovorí o vyše 1360 žiadostiach, z toho 1030 už agentúra schválila. "V 730-tich prípadoch podpísala zmluvu s úspešnými žiadateľmi a iba na zálohách vyplatila vyše päť miliónov eur," doplnilo MŽP.



Envirorezort avizoval, že prostredníctvom SAŽP pripravuje ďalšie výzvy. Pripomenul, že tento týždeň zverejnil výzvu Obnov dom mini pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Majitelia rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja budú môcť podľa jeho slov od 19. júla do 30. augusta požiadať o desaťtisíc eur na čiastkovú obnovu. Energetický certifikát nebudú potrebovať a časť príspevku dostanú vopred. V pláne je aj ďalšia štandardná výzva, v rámci ktorej budú môcť ľudia požiadať o dotáciu na zateplenie či obnovu rodinného domu.