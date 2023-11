MŽP SR: J. Jenčo nemá základnú bezpečnostnú previerku na výkon funkcie

Bratislava 3. novembra (TASR) - Riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo nemá základnú bezpečnostnú previerku potrebnú na výkon funkcie. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Generálny tajomník služobného úradu MŽP Marek Chovan mal Jenčovi vo štvrtok (2. 11.) oznámiť, že bude s okamžitou platnosťou odvolaný, a to bez uvedenia dôvodu, informoval šéf inšpekcie. Má však status chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti a na základe toho musí s jeho odvolaním súhlasiť Úrad na ochranu oznamovateľov. "Zástupcovia ministerstva uviedli, že takýto súhlas im udelený nebol," povedal Jenčo.



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (SNS) vo videu na sociálnej sieti uviedol, že pod MŽP je jedna inštitúcia, pre ktorú je potrebná bezpečnostná previerka na stupni prísne tajné. Keďže jej šéf ju nemal, chceli ho z funkcie odvolať, no on im oznámil, že je oznamovateľom protispoločenskej činnosti. Status chráneného oznamovateľa je podľa Tarabu nadužívaný. Na vláde preto riešili, "aby zabetónovanie ľudí vo funkciách, ktorí nespĺňajú základnú požiadavku, nebolo možné".