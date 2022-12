MŽP: SR má v oblasti triedenia odpadu ciele, ktoré sa stále sprísňujú

Bratislava 2. decembra (TASR) - Slovensko má v oblasti triedenia a recyklácie odpadu záväzky a ciele, ktoré sa neustále sprísňujú. Do roku 2025 musí dosiahnuť minimálne 55-percentnú mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS, ktoré ho žiada, aby nezvyšoval mieru vytriedenia komunálneho odpadu na budúci rok.



Recyklácia by mala do roku 2030 dosiahnuť úroveň minimálne 60 percent a do roku 2035 úroveň 65 percent. V roku 2035 by malo na skládkach odpadov končiť maximálne 10 percent celkového množstva komunálnych odpadov. MŽP chce nastavovať podmienky v oblasti odpadového hospodárstva tak, aby boli pre mestá a obce dosiahnuteľné. "Pri ich stanovovaní však musí reflektovať práve aj na svoje ciele a záväzky, odstraňovanie nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva a správnu aplikáciu smerníc Európskej únie do národnej legislatívy," priblížilo tlačové oddelenie.



Envirorezort sa aktuálne nebude vyjadrovať k zásadným pripomienkam združenia k návrhu zvýšenia miery vytriedenia odpadu. Prerokovanie pripomienok bude súčasťou rozporového konania, z ktorého vzíde finálna podoba nariadenia vlády.



Zároveň pripomína, že po dohode so ZMOS-om znížilo požadovanú mieru vytriedenia odpadu na tento rok z 35 na 31 percent. Dôvodom bolo zavedenie zálohovania nápojových obalov. "Od zavedenia zálohovania sa tak obaly, vyzbierané cez zálohový systém, nezapočítavajú do hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci a do hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci," vysvetlil.



ZMOS požiadalo ministerstvo, aby nezvyšovalo mieru vytriedenia odpadu. Ak samosprávy nedosiahnu stanovenú úroveň, budú automaticky vyradené z možnosti čerpať príspevky z Envirofondu. MŽP navrhuje pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 percent, pre ďalšie roky 45 percent.