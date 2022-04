Enviro rezort, rezort financií a SHMÚ rokujú o nepodpísanom kontrakte

Bratislava 19. apríla (TASR) - Šéf envirorezortu Ján Budaj priebežne rokuje s ministrom financií Igorovom Matovičom (obaja OĽANO) aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ). Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. O výsledkoch rokovaní budú podľa ministerstva informovať.



"Minister Ján Budaj priebežne rokuje s ministrom financií aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. O ich finálnych výsledkoch budeme verejnosť informovať," skonštatovalo MŽP.



SHMÚ nemá podpísaný kontrakt na tento rok s MŽP, potvrdil to hovorca inštitúcie Ivan Garčár s tým, že dostali zamietavé stanovisko o poskytnutí peňazí z rezortu financií. Podľa informácií TASR majú meteorológovia peniaze na svoju činnosť do júla.



Ministerstvo financií pre TASR v tejto súvislosti uviedlo, že zabezpečenie financovania SHMÚ patrí plne do pôsobnosti kapitoly MŽP ako jeho zriaďovateľa.



Kontrakt o poskytnutí financií podpisujú obe inštitúcie vždy koncom roka. Minulý rok sa tak neudialo. Budaj vraví, že dôvodom bol nevyrovnaný a nekrytý rozpočet.