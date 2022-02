J. Budaj chce zmeniť pravidlá odškodnenia pri útokoch medveďa

Na archívnej snímke z 18. júna 2020 minister životného prostredia SR Ján Budaj. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. februára (TASR) - Minister životného prostredia (MŽP) SR Ján Budaj (OĽANO) chce iniciovať medzirezortnú expertnú skupinu, ktorá by zjednotila pravidlá pri priznávaní odškodnenia v prípade útoku medveďa, respektíve šelmy na človeka vo voľnej prírode. Šéf envirorezortu to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii, reaguje tým na prípad odškodného pre rodinu obete prvého dokázaného prípadu zabitia človeka medveďom.Rodina obete tragédie, ku ktorej došlo v júni 2021 v katastri obce Liptovská Lúžna, považuje vyplatenie odškodného v sume vyše 22.000 eur za neadekvátne a podala žalobu.Budaj ľudsky chápe postoj pozostalých, ani on nepovažuje výšku odškodného za dôstojnú. Upozornil, že v súčasnosti je legislatíva riešiaca kompenzáciu za usmrtenie alebo zranenie rozdrobená do viacerých zákonov.upozornil Budaj poukazujúci aj na výrazný rozdiel medzi odškodnením v prípade zranenia a usmrtenia.objasnil.Snahou envirorezotu je tiež iniciovať zmenu pri vyšetrovaní podobných prípadov stretu šelmy s človekom, konkrétne, aby k obhliadke činu boli prizvaní aj odborníci zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Mali by mať podľa Budaja možnosť odborne odobrať vzorku DNA zvieraťa, ktoré by tak bolo možné vystopovať a utratiť. Budaj poukazuje na to, že v prípade smrteľného napadnutia z minuloročného júna sa získať relevantnú DNA nepodarilo, preto ani nebolo možné vystopovať agresívneho medvedieho jedinca.