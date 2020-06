Rezort životného prostredia plánuje monitoring veľkých šeliem

Bratislava 26. júna (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pod vedením Jána Budaja (OĽaNO) plánuje registráciu a monitorovanie veľkých šeliem, ktoré stratia plachosť a budú prejavovať synantropné správanie. Šéf envirorezortu to uviedol v súvislosti s opakovanými rizikovými kontaktmi medveďov s obyvateľmi viacerých sídiel. Zároveň upozornil na to, že obce, v katastri ktorých sa vyskytujú dravé šelmy, sú povinné zabezpečiť dôslednú ochranu odpadových kontajnerov, aby sa vylúčilo akékoľvek prilákanie medveďov na zvyšky potravín.



Hľadanie potravy je jedným z dôvodov, prečo sa šelmy objavujú v zastavaných územiach miest a obcí. "Kontajnerové stojiská by preto mali byť nainštalované tak, aby sa medvede v danej lokalite nedokázali dostať ku komunálnemu odpadu," zdôraznil minister. "Žiaľ, v mnohých prípadoch narážame na nedbanlivosť samospráv a aj samotných obyvateľov," podotkol. Pripomenul, že rezort podporil dôkladné zabezpečenie kontajnerových stojísk aj finančne, napríklad na ich vybudovanie v Tatrách prispel sumou 1,4 milióna eur.



Budaj poukázal tiež na to, že v prípadoch, keď sa medveď pravidelne vracia do bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí a ohrozuje obyvateľov, ministerstvo využíva zásahovú jednotku Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Tím expertov situáciu monitoruje podľa potreby nepretržite aj niekoľko dní. Pokiaľ sa chovanie šeliem v blízkosti obytných zón stane rizikovým, zásahová jednotka zabezpečí odstránenie alebo odstrel.



Prípad opakovaných návštev medveďa hnedého v blízkosti obydlí riešia v súčasnosti už niekoľko dní v Liptovskom Hrádku. Zviera sa pohybuje po uliciach mesta a vyhľadáva potravu v nádobách na odpad. Mestská polícia pravidelne komunikuje so zásahovým tímom ŠOP SR. O jeho vyslanie mesto požiadalo už po prvom prípade zo začiatku júna. Tím okrem Liptovského Hrádku monitoruje napríklad aj susednú obec Liptovská Porúbka či lokalitu Borovej Sihote.