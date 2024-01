Envirorezort: T. Taraba zatiaľ neprijal rezignáciu riaditeľa TANAP-u

Bratislava 22. januára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zatiaľ neprijal rezignáciu riaditeľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Petra Olexu. "Minister životného prostredia bude svojich podriadených vyhodnocovať podľa výkonu ich práce, a nie podľa toho, či dostali pred 12 rokmi pokutu vo výške 300 eur," uviedli z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Olexa podľa Tarabu pred 12 rokmi pochybil, ale chybu napravil, keď zaplatil peňažný trest. "Rovnako tak má čistý register trestov a neexistuje rozhodnutie súdu, že by mal byť ukrátený o občianske práva na zvyšok života. Z pohľadu spravodlivosti je bezúhonný a môžem len uvítať, ak sa z pochybenia poučil," zdôraznil minister.



Podľa Tarabu je oveľa podstatnejšie to, že ho Olexa informoval o kauze pochybného nadobudnutia pozemkov súvisiacich s TANAP-om. "Riaditeľ TANAP-u mi počas mojej návštevy hovoril o koncepte rozvoja národného parku a v tejto súvislosti ma oboznámil s vecami, ktoré by mali mať vážnu právnu dohru. Ide o miliardový majetok," podotkol Taraba.



Riaditeľ Správy TANAP-u Olexa rezignoval po medializácii toho, že bol právoplatne odsúdený za pytliactvo vlka dravého.



Envirorezort zároveň potvrdil, že ku dňu 19. januára bola odvolaná riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra Gabriela Kalašová. "Odvolávať riaditeľov a generálnych riaditeľov podriadených organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu umožňuje zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie," priblížili z ministerstva. Správu Národného parku Malá Fatra povedie do riadneho ukončenia výberového konania jej dlhoročný zamestnanec Peter Cáder. Výberové konanie vyhlási ministerstvo v najbližšom období.