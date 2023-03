MŽP: Tarabov návrh o súhlase vlastníkov by paralyzoval ochranu prírody

Bratislava 22. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Podľa rezortu paralyzuje ochranu prírody na Slovensku. MŽP zdôraznilo, že súkromné vlastníctvo považuje za nedotknuteľné, no v prípade definitívneho schválenia novely sa znemožní ochrana európsky významných území. Podľa MŽP sa tiež skomplikuje vyplácanie náhrad vlastníkom pozemkov za prípadné obmedzenia.



"Takéto súhlasy vlastníkov sa nevyžadujú v iných odvetviach práva, pri poľovníctve, lesníctve, územnom plánovaní, respektíve pri pozemkových úpravách, kde dochádza k rádovo závažnejším dopadom na vlastnícke právo. Vyžadovať súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností bez ohľadu na to, či sú navrhovaným vyhlásením územia európskeho významu akýmkoľvek spôsobom dotknutí, je kvôli rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v praxi úplne nerealizovateľné," zdôraznil štátny tajomník MŽP Michal Kiča.



Schválenie zákona by podľa rezortu ohrozilo splnenie záväzku SR dobudovať sústavu území európskeho významu NATURA 2000. Proces vyhlasovania území európskeho významu vlastnícke právo podľa MŽP nijako neobmedzuje. Územia európskeho významu tvoria európsku sústavu chránených území – tzv. NATURA 2000. Ich úlohou je podľa rezortu chrániť prírodné biotopy, voľne žijúce živočíchy a rastliny, ktorých prežitie v prírode je dôležité pre zachovanie druhovej pestrosti.



Envirorezort pripomenul, že národný zoznam Slovenska pozostáva zo 642 území európskeho významu, z pohľadu Európskej komisie však v ňom stále nemajú niektoré vzácne druhy a biotopy európskeho významu dostatočné zastúpenie.



Návrh z dielne tarabovcov prešiel v stredu do druhého čítania. Ministerstvo životného prostredia, respektíve okresný úrad, by mal podľa návrhu povinnosť vyžiadať od dotknutých vlastníkov písomný súhlas so zriadením územia európskeho významu.