MŽP: V záplavovom území pri Dunaji sa nachádzajú ilegálne stavby

Bratislava 22. januára (TASR) - V záplavovom (inundačnom) území ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja sa nachádzajú ilegálne stavby. Vodohospodárska výstavba (VV) preto neuvažuje o simulovanej záplave delty Dunaja väčšej ako 90 kubických metrov (m3) za sekundu. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Momentálne prebiehajú so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Slovenským rybárskym zväzom rokovania, ktoré určia presný termín začiatku simulovaných záplav v delte Dunaja.



VV požiadala minulý rok stavebné úrady, čiže obce Bodíky, Dobrohošť a Vojka nad Dunajom, o súčinnosť pri identifikácii čiernych stavieb v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Stavebné úrady evidujú v záplavovom území ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja približne 300 objektov postavených v súlade so zákonom. Asi 280 objektov je tam postavených bez akéhokoľvek povolenia, približuje rezort. Doposiaľ však podľa MŽP nebola doručená odpoveď z obce Dobrohošť.



"Podnik VV bude v prípade, ak o to bude požiadaný, poskytovať plnú súčinnosť príslušným stavebným úradom, ktoré sú kompetentné konať vo veci odstránenia čiernych stavieb," tvrdí envirorezort.



Vodohospodári očakávajú v tomto roku dve simulované záplavy a zvýšenie prietokov v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. "Podobne ako vlani uvažujeme o jarnej a letnej simulovanej záplave v zmysle aktuálneho Dočasného manipulačného poriadku pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, s maximálnym odberom cez odberný objekt Dobrohošť do 90 m3 za sekundu," tvrdí MŽP.



Vo vnútrozemskej delte Dunaja mal počas minuloročnej letnej simulovanej záplavy prúdiť prietok vody 120 m3 za sekundu. Na poslednú chvíľu sa však zistilo, že v záplavovom území sú stavby. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vtedy uviedol, že ak by sa stavby preukázali ako ilegálne, rezort bude požadovať ich odstránenie.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.