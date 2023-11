Envirorezort vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa TANAP-u

Vysoké Tatry/Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Tatranského národného parku (TANAP), vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa. Vyplýva to z oznámenia, ktoré rezort zverejnil na webovom sídle.



Žiadosti môžu uchádzači posielať poštou alebo elektronicky do 4. decembra. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je podľa rezortu v priebehu decembra.



Záujemca by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelania II. stupňa, odbornú prax aspoň štyri roky v oblasti ochrany prírody a krajiny či lesníctva a tiež znalosti o postavení, činnosti a úlohách národného parku. Riaditeľ podľa zverejnených údajov okrem iného zodpovedá za prípravu a plnenie plánu hlavných úloh Správy TANAP-u, riadi a koordinuje jej činnosť a zodpovedá za správne, efektívne, účelové a hospodárne vynaloženie pridelených prostriedkov.



Po tom, čo z postu riaditeľa Správy TANAP-u odvolali začiatkom novembra Pavla Majka, dočasne túto pozíciu zastáva Peter Olexa. Do funkcie ho vedenie MŽP vymenovalo 10. novembra.