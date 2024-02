Vypísali výberové konanie na riaditeľa Vodohospodárskej výstavby

Bratislava 7. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo na konci januára výberové konanie na riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. februára. Informuje o tom na svojom webe. Výberové konanie by sa malo uskutočniť v marci.



Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s technickým zameraním alebo z ekonómie, manažmentu, práva či životného prostredia. Takisto môže mať vzdelanie v zhodnom alebo príbuznom odbore.



Ministerstvo požaduje od záujemcu odbornú prax minimálne 15 rokov, a to najmä v oblasti práva, ekonómie, manažmentu, energetiky, stavebníctva a životného prostredia. Mal by mať riadiacu prax trvajúcu minimálne päť rokov. Víta aj skúsenosti s krízovým riadením, realizáciou infraštrukturálnych projektov či čerpaním financií z externých zdrojov. Záujemca by mal mať znalosť ekonomických, právnych a riadiacich procesov štátneho podniku.