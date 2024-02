Do konca februára vytvoria manuál pre krízový manažment medveďa

Bratislava 1. februára (TASR) - Narastajúci problém v intravilánoch obcí a miest si vyžiadal prípravu manuálu pre krízový manažment medveďa hnedého v Slovenskej republike. Manuál, ktorý má byť hotový do konca februára, má stanoviť a zdokonaliť operačné postupy, metodiky, príručky a nástroje používané pri riadení krízových situácií na základe súčasných poznatkov a získaných skutočností. Uvádza to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s informáciou o príprave manuálu, ktorý vo štvrtok schválila vláda.



"Manuál bude určovať postupy pri riešení krízových situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami pre zdravie a život ľudí pri výskyte medveďa hnedého v intraviláne miest a obcí, a to od prijatia, spracovania a evidencii hlásení, cez pracovné postupy po nahlásení výskytu medveďa hnedého v intraviláne, až po spoluprácu pri zásahoch a elimináciu problémového jedinca," vysvetlil envirorezort.



Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) po rokovaní vlády upozornil, že manuál sa netýka plošného odstrelu, ale zásahu v krízových situáciách, keď sa dostane medveď do intravilánu obcí a miest a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre ľudí a ich majetok. "V danom prípade vydá výnimku na odstrel envirorezort a zároveň musí dať výnimku okresný úrad, ktorý preverí, či v danej oblasti intravilánu je možný takýto odstrel," vysvetlil minister.



Samotnú akciu by podľa jeho slov mohli sa postarať členovia miestnych poľovníckych združení. "Slovenská poľovnícka komora v tomto smere prejavila ochotu byť maximálne súčinná," dodal Taraba. Celý manuál, ktorý vzniká v koordinácii s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom vnútra SR by podľa jeho slov mal byť hotový do dvoch týždňov



V odôvodnení potreby manuálu poukázal na to, že výskyt medveďa hnedého sa rozšíril aj do území, kde sa v minulosti nevyskytoval a stúpa počet a rozsah škôd, ako aj počet útokov medveďa na ľudí.