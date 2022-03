Envirorezort: Za znečistenie rieky Slaná zodpovedajú Rudné bane

Bratislava 17. marca (TASR) - Za znečistenie rieky Slaná, okres Rožňava, zodpovedá správca ložiska sideritových rúd Nižná Slaná, ktorým je štátny podnik Rudné bane. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. Poukázal na to vo štvrtok minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



Zdôraznil, že envirorezort nemá dosah na činnosť alebo nečinnosť baní. "Táto kompetencia je výhradne v rukách ministerstva hospodárstva. My si svoju povinnosť, teda kontrolu znečistenia životného prostredia a vyvodenia dôsledkov pre znečisťovateľa, urobíme. Samotné riešenie problému tejto bane je na pleciach ministerstva hospodárstva," uviedol šéf envirorezortu.



Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča vo štvrtok listom požiadal štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka, aby situáciu riešil v čo najskoršom termíne.



Envirorezort priblížil, že možné dosahy vytopenia bane a znečistenia rieky Slaná na životné prostredie vyšetrujú kontrolóri Slovenskej inšpekcie životného prostredia v koordinácii s odborníkmi z ministerstva životného prostredia. V najbližších dňoch sa zástupcovia inšpekcie aj ministerstva zúčastnia kontroly priamo na mieste.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila ešte v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008.