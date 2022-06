Envirorezort zdieľa obavy o novú technológiu génového pohonu

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zdieľa obavy o novú generáciu geneticky modifikovaných organizmov a novú technológiu génového pohonu (gene drive). Zákaz vypúšťania geneticky modifikovaných organizmov (GMO), živočíchov, do životného prostredia a zastavenie používania technológie požadujú občania Európskej únie (EÚ). Petíciu, ktorú podpísalo 300.000 ľudí, odovzdala občianska iniciatíva Slovensko bez GMO ministerstvu pôdohospodárstva a MŽP. Envirorezort pripomína, že technológia môže byť aj prospešná.



"Génové pohony spúšťajú reťazovú reakciu genetického inžinierstva na genetickú manipuláciu alebo zámernú eradikáciu voľne žijúcich druhov. To by mohlo destabilizovať celé ekosystémy a v extrémnych prípadoch spôsobiť ich kolaps," uvádza iniciatíva s tým, že je potrebné tomu zabrániť.



Organizácia vysvetľuje, že génové pohony využívajú genetické inžinierstvo na potlačenie pravidiel evolúcie. Nútia, aby sa u voľne žijúcich druhov šírili určité vlastnosti – vhodné napríklad na vyhubenie hmyzu prenášajúceho choroby, invázne druhy alebo škodcov plodín, uviedlo Slovensko bez GMO.



Po vypustení do voľnej prírody nie je podľa iniciatívy možné génové pohony zastaviť ani kontrolovať ich ďalší vývoj a šírenie. "Ak sa organizmy s génovým pohonom nekontrolovane rozšíria, mohli by urýchliť už aj tak rýchle vymieranie druhov a mať negatívny dosah i na potravinové reťazce," skonštatovala.



Envirorezort bude podľa vlastných slov podporovať presadenie princípu predbežnej opatrnosti tak, aby akékoľvek rozhodnutie vychádzalo z istoty o tom, že v budúcnosti nebude hroziť riziko s použitím týchto technológií. Zároveň poukazuje, že problematika GMO je zložitá, pretože technológia môže slúžiť aj na prospešné účely.



"V každom prípade však musíme vylúčiť riziko, že by sa mohla zneužiť. Navyše okolnosti vzhľadom na špecifiká tejto technológie ešte nevieme predvídať, akým spôsobom môžu ohrozovať prirodzenú biodiverzitu a život na Zemi," uviedlo MŽP.



Problematikou GMO by sa podľa rezortu mala zaoberať Rada ministrov EÚ na schôdzi, ktorá je naplánovaná na jeseň tohto roka. MŽP deklaruje, že bude dovtedy hľadať spojencov na prijatie celoeurópskeho riešenia tejto otázky. "Problematikou sa MŽP bude podrobne zaoberať a bude sa usilovať presadiť princípy uvedenej petície. Za silného spojenca v tejto otázke MŽP považuje Rakúsku republiku," zhodnotilo tlačové oddelenie envirorezortu.