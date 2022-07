Envirorezort: Zmeny pri ochrane prírody pomôžu znížiť ekologický dlh

Bratislava 28. júla (TASR) - Transformácia energeticky náročnej výroby a pozitívne zmeny pri ochrane prírody a prírodných zdrojov pomôžu znížiť ekologický dlh. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR to uviedlo pri príležitosti dňa, odkedy ľudia žijú na ekologický dlh. Tento rok pripadá na 28. júla.



Envirorezort podľa vlastných slov podnecuje inštitúcie a ministerstvá k zodpovednému správaniu a riešeniu energetickej nezávislosti od uhlia, ropy a zemného plynu. Európa a Slovensko potrebuje urýchliť prechod od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, obmedziť produkciu a spotrebu. "Dôležité je plnohodnotne využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, predovšetkým solárnej energie, zdvojnásobiť tempo inštalácie tepelných čerpadiel a začať využívať geotermálny potenciál," skonštatoval.



Znížiť ekologický dlh môže podľa MŽP každý, a to predchádzaním vzniku odpadu, jeho triedením, zbytočne neplytvať potravinami, plánovať si nákupy v obchodoch a rozmyslieť si, či spotrebujeme všetko, čo si kúpime. Možnosťou je aj darovať nespotrebované potraviny pred koncom spotreby, radí.



Svet žije od štvrtka na ekologický dlh. Je to deň, keď ľudstvo spotrebovalo viac prírodných zdrojov, ako dokáže planéta v priebehu roka obnoviť. Na Slovensku nastal tento deň 3. mája