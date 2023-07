Envirozrezort: Riešenie Slanej bude závisieť od dohody medzi rezortmi

Bratislava 21. júla (TASR) - Riešenie znečistenia rieky Slaná bude závisieť od dohody medzi ministerstvami životného prostredia, hospodárstva a financií. Finančný dosah opatrení bude musieť tiež posúdiť Útvar hodnoty za peniaze. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.



"S týmito inštitúciami je ministerstvo v neustálom kontakte s cieľom nájsť optimálne riešenie," poznamenal Ferenčák. Rezort podľa neho vyhodnocuje doteraz vykonané kroky, aby dokázal rozhodnúť, kedy je efektívnejšie nadviazať a, naopak, kedy je efektívnejšie vytvoriť podmienky pre iný prístup. Plánovaná čiastočná injektáž bane a vybudovanie čistiarne odpadových vôd patria medzi možné opatrenia, ktoré prichádzajú do úvahy pri komplexnom riešení.



Naďalej podľa envirorezortu pokračuje monitoring kvality banských vôd, znečistenia toku Slaná a okolitého prostredia, vrátane vodných zdrojov. Koordinuje ho Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, podieľa sa na ňom Slovenský vodohospodárky podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav. "Doterajšie výsledky nepreukázali znečistenie podzemných ani pitných vôd, spôsobené vytekaním banských vôd zo sideritovej bane," deklaroval Ferenčák.



Europoslanec Michal Wiezik skritizoval vládu, že rok od vyhlásenia mimoriadnej situácie na rieke Slaná stále nekoná. Doteraz neboli spravené potrebné opatrenia na úplné zastavenie kontaminácie spôsobenej štátnymi baňami. Štátny podnik Rudné bane tiež nezrealizoval betónovú injektáž podzemných banských priestorov. Wiezik pre nečinnosť ministerstiev podal podnet na prokuratúru aj Európsku komisiu.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Výsledky prvotných rozborov vody v rieke preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Vlani v júni zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.