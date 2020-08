Rezidentské štúdium ukončilo už viac ako 150 absolventov

Bratislava 21. augusta (TASR) - Rezidentské štúdium pre lekárov a sestry doteraz úspešne ukončilo 172 absolventov. Aktuálne je v ňom zaradených 483 rezidentov. Z toho v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 311, v špecializačnom odbore pediatria 139, v iných špecializačných odboroch v povolaní lekár 27 a v povolaní sestra šesť rezidentov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Rezidentské štúdium je zamerané na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve.



"Našim zámerom je rezidentské štúdium skvalitniť a pracovať na funkčných zmenách, ktoré budú prínosom pre prax. Cieľom je zabezpečiť dostatočný počet lekárov špecialistov a ich stabilizáciu najmä v regiónoch s nedostatkom lekárov. V spolupráci s vyššími územnými celkami plánujeme rezidentov, lekárov špecialistov, umiestniť do všeobecných ambulancií aj v odľahlejších regiónoch Slovenska," hovorí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Lekári sa v rezidentskom štúdiu môžu zaradiť okrem špecializačných odborov všeobecné lekárstvo a pediatria aj do odborov anestéziológia a intenzívna medicína, detská psychiatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, kardiológia, klinická biochémia, neonatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, rádiológia, urgentná medicína, urológia, úrazová chirurgia a vnútorné lekárstvo. Sestry sa môžu zaradiť do odborov anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.



Rezidentské štúdium sa aktuálne uskutočňuje na štyroch univerzitách, a síce na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Martine, Lekárskej fakulte UK v Bratislave a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Záujemcovia o štúdium nájdu informácie na stránke MZ SR.



Rezidentské štúdium je financované z rozpočtu MZ SR a ponúka rezidentovi možnosť preplácania poplatkov za vzdelávanie, možnosť prerušiť štúdium z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej či rodičovskej dovolenky. Tiež možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pri polovičnom úväzku. "Plusom je aj skutočnosť, že si môžu po ukončení štúdia vybrať miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti v samosprávnom kraji podľa dohody s daným vyšším územným celkom. Zároveň si môžu počas špecializačnej prípravy vybrať aj všeobecnú ambulanciu, v ktorej budú realizovať nácvik praktických zručností," uviedla Eliášová.



Lekári zaradení do rezidentského štúdia majú po úspešnom ukončení rezidentského štúdia možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii, v ktorej vykonávali záverečnú deväť mesačnú odbornú prax. Rezident sa zaviaže, že po skončení rezidentského štúdia neodíde do zahraničia, ale zostane na Slovensku a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore, ktorý absolvoval.