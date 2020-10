Rezort zdravotníctva: Poisťovne budú preplácať vakcíny proti chrípke

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na Slovensku budú dve vakcíny proti chrípke hradné z verejného zdravotného poistenia. Jedna z nich omylom od októbra vypadla zo zoznamu liekov a liečiv, ktoré preplácajú poisťovne. Vakcína by sa však od 16. októbra mala opäť uhrádzať. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MV) SR.



"Vďaka našej iniciatíve bola farmaceutická firma, ktorá je výrobcom jednej z vakcín proti chrípke dostupnej na slovenskom trhu, upozornená na chybný administratívny krok z jej strany. Uvedená spoločnosť to označila ako zlyhanie ľudského faktora v jej radoch," vysvetlil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ Peter Mrva. Podľa Slovenskej lekárnickej komory išlo o výpadok vakcíny Vaxigrip Tetra.



Rezort vysvetlil, že keď výrobca danej vakcíny splní zákonom stanovené náležitosti, bude od 16. októbra opäť hradená z verejného zdravotného poistenia. Dodal, že očkovanie proti chrípke je tiež účinnou prevenciou aj v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19.