MZ:Súkromné nemocnice môžu z plánu obnovy získať maximálne 150 mil.eur

Bratislava 23. novembra (TASR) - Štátne a verejné nemocnice si z peňazí z plánu obnovy môžu rozdeliť sumu 720 miliónov eur. Nemocnice, ktoré prevádzkuje súkromný poskytovateľ, pričom infraštruktúra je však vo väčšine prípadov stále majetkom vyšších územných celkov, len odhadom maximálne 150 miliónov eur. Poukázal na to rezort zdravotníctva v reakcii na "neustále invektívy a útoky" v súvislosti s obnovou nemocníc.



Rezort začiatkom novembra vyhlásil výzvu pre projekty nemocníc nad päť miliónov eur, na ktorú je celkovo vyčlenených 212 miliónov eur. Odmieta tvrdenia, že takto finančne podporí iba súkromné spoločnosti Svet zdravia či Agel. Pripomína, že ide o tzv. dopytovú výzvu, ktorá reflektuje dopyt žiadateľov a ministerstvo nemá možnosť ovplyvniť, kto sa rozhodne prihlásiť.



"Na základe neustálych invektív a útokov na rezort ministerstvo detailne analyzovalo požiadavky súkromných nemocníc, ktoré môžu v prípade splnenia všetkých kritérií z tejto výzvy čerpať, približne 150 miliónov eur, čo predstavuje približne 17 percent prostriedkov komponentu 11," priblížilo ministerstvo.



Investičné zámery súkromných nemocníc podľa rezortu smerujú k výstavbe alebo rekonštrukcii veľkého počtu lôžok pre regióny, čím pomôžu s obnovou nemocníc. Súkromní prevádzkovatelia tiež podľa ministerstva verejne deklarovali, že všetok majetok získaný z plánu obnovy prepíšu na zriaďovateľa, čiže v ich prípade na VÚC. "Im teda nezostane žiaden majetok, všetko skončí vo verejnom vlastníctve," ozrejmilo MZ.



Pripomína tiež, že platná schválená schéma štátnej pomoci neumožňuje napríklad podporenému projektu dosiahnuť zisk viac ako jedno percento. "V takom prípade musí alikvotnú časť dotácie zjednodušene povedané vrátiť," vysvetlilo ministerstvo.



Dostupnosť zdravotnej starostlivosti príslušnej kvality vníma rezort ako kľúčovú. "Z pohľadu ministerstva zdravotníctva je na prvom mieste pacient, a to aj pacient žijúci mimo okresného či krajského mesta, pacient, ktorý potrebuje dostupnú regionálnu nemocnicu bez ohľadu na jej vlastníka alebo prevádzkovateľa," ozrejmilo MZ.



Výzvu na projekty nemocníc do päť miliónov eur s alokáciou 50 miliónov eur chce ministerstvo vypísať v decembri. Avizuje, že rezort pri nej bude mať iné hodnotenie, zamerané primárne na menšie projekty veľkých nemocníc.