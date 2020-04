MZV: Počet zostávajúcich reálnych záujemcov o repatriáciu je 2650

Bratislava 14. apríla (TASR) – Aktuálny počet zostávajúcich reálnych záujemcov o repatriáciu je 2650. Pre TASR to potvrdil riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga s tým, že registrovaných žiadostí o repatriáciu je 10.089 a repatriovaných bolo 3570. Počet individuálnych repatriácií s asistenciou zastupiteľských úradov SR je 1758.



Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po utorkovom rokovaní vlády povedal, že tieto čísla rezort diplomacie stále aktualizuje. "Slovenskí občania v zahraničí zvažujú, či ísť domov. Registrácia je možná aj naďalej, ale po zvážení všetkých dôsledkov a toho, či musia na Slovensko cestovať, naďalej platí, že je to spojená nádoba s kapacitami, ktoré na Slovensku máme," povedal minister s tým, že rezort diplomacie má v tejto veci dobrú súčinnosť s ministerstvom vnútra.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) po rokovaní vládneho kabinetu uviedol, že momentálne každým dňom pracujú na rozšírení kapacít pre repatriantov, kde po návrate zo zahraničia musia zotrvať v štátom nariadenej povinnej karanténe. Štát je podľa jeho slov v jednaní s vedením hotelov, ale aj študentských internátov, napríklad tých v bratislavskej Mlynskej doline. "Momentálne sa zdá, že tých kapacít na ten prílev repatriantov, aký dnes je, máme dosť. Neviem to však odhadnúť presne, rokujeme preto o ďalších možnostiach," povedal minister.