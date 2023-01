MZV sa chce zamerať aj na ochranu informačného priestoru

Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sa chce tento rok okrem iného zamerať aj na ochranu informačného priestoru. Chce aktíve vyvracať dezinformácie o zahraničnopolitickom dianí nielen v on-line priestore, ale plánuje tiež cestovať po Slovensku a rozprávať sa s občanmi v regiónoch.



"Chceme, aby naši občania vnímali zahraničnopolitické dianie prostredníctvom objektívnych informácií, ktoré vychádzajú z reality a overených zdrojov," uviedol rezort.



Jeho dočasne poverený šéf Rastislav Káčer poukázal na to, že v súčasnosti je informačné prostredie presiaknuté klamstvami a neobjektívnymi informáciami, pričom výrazný podiel na tom majú algoritmy sociálnych sietí. "Znamená to, že množstvo ľudí robí každodenné rozhodnutia, ktoré nie sú založené na faktoch," skonštatoval. Považuje preto za dôležité, aby bol štát v on-line priestore viditeľný a vypĺňal ho objektívnymi informáciami.



Podľa Káčera s problémom dezinformácií zápasí viac či menej každá krajina. Podotkol, že na Slovensku ich negatívny dosah prehlbuje fakt, že medzi najväčšími šíriteľmi sú mnohí aktívni politici. Na druhú stranu víta jasný zahraničnopolitický postoj vlády, pretože práve kroky a postoje jej predstaviteľov vnímajú zahraniční partneri Slovenska.



V každej krajine by však mal podľa neho naprieč politickým spektrom panovať konsenzus v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti aspoň na bazálnej úrovni, kam patríme a kto sú naši spojenci. "Dezinformátori však často idú proti tomuto konsenzu. Narúšanie tohto konsenzu považujem aj za bezpečnostné riziko," ozrejmil.



V tejto súvislosti upozornil, že kvalitné informačné prostredie je nevyhnutné pre správne fungovanie demokracie. "Dezinformácie, najmä tie pochádzajúce z Ruskej federácie, majú zámer štiepiť našu jednotu v EÚ či NATO, ničiť demokratické inštitúcie a útočiť na demokraciu samotnú," skonštatoval.



Úlohou rezortu je preto podľa neho vysvetľovať slovenskej verejnosti, prečo je krajina súčasťou EÚ a NATO a prečo Slovensko chce patriť na "demokratický Západ". Káčer zdôraznil, že štát v boji proti propagande nemôže ostať sám. "Preto už dlhodobo apelujem na každého, kto môže komunikovať v rámci svojej komunity, aby tak urobil," dodal.