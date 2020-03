MZV: Slovákom od pondelka umožnia tranzit územím Českej republiky

Bratislava 29. marca (TASR) – Občanom SR bude od pondelka (30. 3.) od polnoci umožnený tranzit územím Českej republiky. Podmienkou tranzitu je však, že sa uskutoční v čo najkratšom čase len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Česka platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa rúškom alebo šatkou. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojom webe s tým, že sa musia splniť aj ďalšie povinnosti.



V rámci individuálneho tranzitu pozemnou dopravou bude podľa rezortu diplomacie Slovákom umožnený tranzit za predpokladu, že sa pri vstupe na územie Česka preukážu nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. "Je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno," upozorňuje MZVaEZ SR.



V prípade tranzitu osobným vozidlom žiadateľ k žiadosti zašle aj údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto vstupu a výstupu do z Česka, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR.



V prípade tranzitu vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie ČR z tretieho štátu je žiadateľ k žiadosti rovnako povinný zaslať aj údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto vstupu a výstupu do a z Česka a plánovanú trasu vnútroštátnej dopravy ČR po hranicu so SR. MZVaEZ SR v prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, odporúča využiť tranzit inou cestou, mimo územia ČR.



Od pondelka polnoci sa tiež výrazne sprísni tranzit pre občanov SR z Letiska Václava Havla v Prahe na Slovensko. "Individuálne prílety slovenských občanov síce budú naďalej možné na základe notifikácií prostredníctvom verbálnych nót, avšak tranzit individuálne prilietajúcich občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na územie SR bude organizovaný MZVaEZ SR, a to autobusmi, nakoľko nie je možnosť ďalej pokračovať individuálnou prepravou," spresnil rezort diplomacie. Pristavenie autobusov bude zabezpečené od pondelka a odchody budú o 11.00 a 23.00 h.



"Občania SR v čase medzi príletom a odchodom autobusu by mali mať umožnený pohyb v priestoroch letiska s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez ČR," uviedlo ministerstvo.



Na svojom webe uvádza aj pokyny pre organizované repatriácie občanov SR cez letisko Václava Havla v Prahe.