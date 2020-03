Rezort diplomacie eviduje 2500 žiadostí o repatriáciu

Bratislava 19. marca (TASR) - Rezort diplomacie doteraz eviduje celkovo 2500 žiadosti o repatriáciu na všetkých kontinentoch. V súvislosti so situáciou s novým koronavírusom o tom TASR informoval hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga.



"Náš krízový manažment a konzulárny odbor postupne rozbehli repatriáciu našich občanov po zemi (autobusmi), a to z Prahy, Budapešti, Viedne či Ľubľany," priblížil Tomaga. Mnoho občanov podľa jeho slov už doviezli z Rakúska, pricestovali ľudia z Tenerife či Kanárskych ostrovoch.



Vo štvrtok mali naplánovaný príchod občania z Maroka. Večer vyráža autobus do Madridu, ktorý cestou tam vezie francúzskych občanov. Ďalší autobus odchádza do Haagu. V piatok (20. 3.) by mal odletieť tiež charter do Londýna. "Ak sa využitie chartového letu v Londýne ukáže ako fungujúce, potom ho v priebehu budúceho týždňa využijeme aj v prípade Severnej a Južnej Ameriky," uviedol hovorca. Doplnil, že do Londýna by mali v priebehu piatka vycestovať aj niektoré autobusy.



Ministerstvo podľa Tomagu neustále pokračuje v sumarizácii počtu občanov v zahraničí, overuje ich kontakty a účely pobytov za hranicami. Pri repatriácii majú prednosť tehotné ženy, maloletí, občania vyslaní do zahraničia za prácou a študenti slovenských univerzít.



Hovorca pripomenul, že záujemcovia by mali využívať elektronickú komunikáciu, pretože telefonické linky sú preťažené. Rezort zároveň vyzýva občanov, aby sa čo najviac priblížili k Slovensku.



Tomaga tiež zdôraznil, ak niekto pricestuje na Slovensko s pomocou MZVaEZ SR, musí bez výnimky absolvovať povinnú karanténu v zariadeniach rezortu vnútra. "Je zarážajúce, že niektorí občania hľadajú, aj prostredníctvom médií, spôsoby ako povinnú karanténu spochybniť. Nie, momentálne naozaj nie je čas na takéto vyjednávanie, keďže situácia je vážna," komentoval.