MZVaEZ: Medzi obeťami zemetrasenia v Turecku by nemali byť Slováci

Bratislava/Ankara 25. januára (TASR) - Medzi obeťami zemetrasenia v Turecku by nemali byť občania Slovenskej republiky. Pre TASR to v sobotu uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v tejto súvislosti zaslal svojmu tureckému rezortnému partnerovi Mevlütovi Čavušoglovi sústrastný telegram.



"V tomto náročnom čase pre Turecko by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam zemetrasenia, ktoré zasiahlo vašu krajinu," uviedol v kondolencii minister Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).



Rezort doplnil, že medzi obeťami, respektíve zranenými, sa Slováci nenachádzajú, no slovenské ministerstvo ostáva naďalej v kontakte s miestnymi úradmi.



Na najmenej 22 mŕtvych a 1000 zranených stúpol počet obetí zemetrasenia s magnitúdou 6,8, ktoré v piatok postihlo východ Turecka. Približne 30 ľudí je nezvestných.



Zemetrasenie nastalo v piatok o 20.55 h miestneho času (18.55 h SEČ) a jeho epicentrum sa nachádzalo neďaleko mesta Sivrice v provincii Elazig.



Otrasy podľa agentúry TASS pocítilo najmenej 20 miliónov ľudí v Turecku, ako aj Izraeli, Iraku a Sýrii. Po zemetrasení nasledovali stovky dotrasov s magnitúdou v rozmedzí od 2,5 do 5,4.