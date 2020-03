Repatriácie Slovákov končia: Žiadosť môžete podať do tohto termínu

Bratislava 30. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR prestáva od polnoci 2. apríla prijímať žiadosti o registrácie občanov SR v zahraničí, ktorí majú záujem o repatriáciu. Následne pristúpi k ukončeniu repatriácií. TASR o tom v pondelok informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.



"Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí," uviedlo ministerstvo. Existujú podľa nich aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.



Rezort dopĺňa, že repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. "Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom - lietadlom, vlakom, autobusom alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť," odporučil.



MZVaEZ SR zároveň vyzýva občanov, aby rešpektovali jeho cestovné odporúčanie v stupni číslo tri – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Európe i vo svete, vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch, obmedzením prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov.