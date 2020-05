Tomaga: Repatriácia z Libanonu a Iraku je gestom spolupatričnosti v EÚ

Bratislava 2. mája (TASR) - V piatok (1. 5.) krátko pred polnocou sa uskutočnila logisticky náročná repatriácia občanov Slovenska a ďalších členských štátov Európskej únie (EÚ) z Libanonu a Iraku. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga.



"Je symbolické, že našim spoluobčanom z Únie sme pomohli v čase, keď si pripomíname 16. výročie nášho vstupu do EÚ," poznamenal minister Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že podobne aj slovenskí občania využívali lety iných krajín EÚ pri návrate domov.



Z Libanonu na Slovensko repatriovali celkovo 18 občanov SR a iných členských štátov EÚ, pričom zároveň sa do svojej domoviny vrátilo desať občanov Libanonu, ktorí využili letecké spojenie zo Slovenska do ich krajiny. Slovenský repatriačný let z irackého Bagdadu do Európy prepravil viac ako 60 občanov pochádzajúcich z 15 členských štátov EÚ.



Minister Korčok poďakoval za súčinnosť pri operácii mimoriadneho charakteru leteckým zložkám Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a delegáciou EÚ v Bagdade.



Repatriácia z Iraku bola spolufinancovaná zo spoločných európskych zdrojov za použitia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje členským štátom EÚ čerpať spoločné európske finančné prostriedky v prípade mimoriadnych udalostí. Európski partneri podľa Tomagu vysoko ocenili oba lety. "Symbolicky práve v deň výročia vstupu SR do EÚ sa tak potvrdil zodpovedný a aktívny prístup SR k hľadaniu spoločných európskych riešení v snahe prekonať následky krízových situácií," uzavrel.