SR chce pri rokovaniach o brexite klásť dôraz na vzájomný obchod

Bratislava 24. januára (TASR) – Počas rokovaní o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po odchode z Európskej únie (EÚ) bude SR klásť dôraz na vzájomný obchod. Rovnako aj na úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a pokrytia spolupráce v civilných a rodinných veciach pre Slovákov, ktorí tam žijú. Vyplýva to z materiálu rezortu diplomacie o príprave Slovenska na rokovania o budúcich vzťahoch EÚ so Spojeným kráľovstvom a schválenie jej štatútu.



"Vo vzájomnom obchode sa chce SR zamerať najmä na automobilový, elektrotechnický, chemický a agropotravinársky sektor. Osobitný dôraz bude tiež kladený aj na spoluprácu v oblasti leteckej a cestnej dopravy. Cieľom SR bude tiež nastaviť intenzívnu spoluprácu v otázkach zahraničnej politiky, obrany a bezpečnosti, či už vnútornej alebo vonkajšej," uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Ministerstvo dodalo, že ďalšou z priorít rokovaní bude ochrana záujmov slovenských exportérov, vrátane zachovania vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov tak, aby to zodpovedalo rozsahu prístupu Spojeného kráľovstva na vnútorný trh EÚ.



"Vo vzťahu k rokovaniam o budúcej spolupráci so Spojeným kráľovstvom možno očakávať, že budú ešte viac náročné ako rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ," zhodnotilo MZVaEZ SR. Vysvetlilo, že dosiahnutie vytýčených cieľov bude závisieť v prvom rade od koordinácie a zladenia sa s ostatnými členskými štátmi EÚ a následne od interakcie s pozíciami britskej strany, ktoré v tejto chvíli nie sú známe.



"Vláda SR ako najväčšie riziko rokovaní vníma časový faktor, keďže prechodné obdobie končí k 31. decembru 2020 a dosiahnuť dohodu v takom krátkom čase bude extrémne náročné. Pokiaľ sa v tomto termíne nepodarí dosiahnuť dohodu a ani nedôjde k predĺženiu prechodného obdobia, dostaneme sa do situácie podobnej odchodu bez dohody, tzv. 'no deal', najmä vo vybraných oblastiach, ako napríklad obchod, doprava, justičná a policajná spolupráca a bezpečnosť," uzavrelo ministerstvo.



Piatkový podpis dohody o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom otvoril cestu pre jej schválenie v Európskom parlamente (EP), poslednej inštitúcii, ktorá sa k nej vyjadrí. Dohoda podpísaná von der Leyenovou a Michelom bude zaslaná do Londýna, aby ju v mene britskej vlády parafoval premiér Boris Johnson.



Kráľovná Alžbeta II. vo štvrtok (23. 1.) vyjadrila súhlas s textom upravujúcim podmienky ukončenia 47-ročného členstva Británie v EÚ a ešte predtým, v stredu (22. 1.) večer, bol text dohody prijatý aj hornou komorou britského parlamentu.