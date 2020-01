Rezort zahraničia varuje pred cestou do Bahrajnu, Kuvajtu či Kataru

Bratislava 10. januára (TASR) - Slováci v Bahrajne, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch a Katare by mali venovať zvýšenú pozornosť svojej bezpečnosti. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR o tom informuje na svojej webovej stránke. Rezort diplomacie to uvádza v súvislosti s eskaláciou udalostí v Iraku a rastúcim napätím v blízkovýchodnom regióne.



"Občanom SR odporúčame venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti a dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a úradov," radí ministerstvo.



Odporúča tiež vyhýbať sa hromadným zhromaždeniam, nefotografovať ani nenatáčať vojenské a bezpečnostné objekty. Mali by tiež rešpektovať miestne zvyklosti.



MZVaEZ tiež Slovákom radí, aby sa pred cestou zaregistrovali na webovej stránke. "V prípade, ak sa občania SR ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, odporúčame kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva SR v Kuvajte alebo diplomatickú službu MZVaEZ v Bratislave," priblížil rezort.