Chystáte sa do cudziny? Kvôli koronavírusu sú rôzne obmedzenia

Bratislava 18. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR upozorňuje občanov na rastúci počet zrušených a obmedzených leteckých spojení s Čínou, ale aj opatrenia v Kórejskej republike, štáte Vanuatu, na Cookových ostrovoch a Fidži v súvislosti s výskytom koronavírusu.



Pre obmedzenia letov s Čínou dáva rezort na zváženie, či do krajiny cestovať. "Vývoj, forma a šírenie nákazy sú nepredvídateľné, rovnako ako opatrenia, ktoré môže Čínska ľudová republika v súvislosti s ďalším vývojom epidémie zaviesť," varuje.



V Kórei platí zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, ktorí sa v lehote 14 dní pred plánovaným príchodom do krajiny zdržiavali v provincii Hubei bez ohľadu na to, či pricestujú priamo z Číny alebo s prestupom v inej krajine.



Nový Zéland odopiera vstup na svoje územie všetkým zahraničným cestujúcim, ktorí navštívili kontinentálnu Čínu alebo tam prestupovali počas 14 dní predchádzajúcich dátumu ich cesty. Štrnásťdňová lehota platí po návšteve kontinentálnej Číny aj na Fidži, Cookových ostrovoch a vo Vanuatu.



Cestujúci do štátov Samoa a Tonga so začiatkom cesty alebo s prestupom v Číne sú povinní stráviť 14 dní karantény mimo Číny. Následne musia podstúpiť lekársku prehliadku.



Rezort diplomacie odporúča všetkým krajanom a cestujúcim využiť možnosť bezplatnej registrácie pre občanov na webovej stránke MZVaEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.