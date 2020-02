REZORT DIPLOMACIE: Záujmy Slovenska a USA sa prelínajú

Bratislava 4. februára (TASR) – Záujmy Slovenska a Spojených štátov amerických sa v mnohých oblastiach prelínajú. Vyplýva to z hodnotenia priorít zahraničnej a európskej politiky z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Zachovanie silnej transatlantickej väzby v rámci NATO, ako aj vo vzťahu medzi Európskou úniou a USA bolo v minulom roku záujmom SR. "V období, keď sa do popredia dostali niektoré sporné otázky v oblasti znášania bremena kolektívnej obrany, vzájomných obchodných vzťahov, prístupu ku klimatickým zmenám či postoja k niektorým zahraničnopolitickým otázkam, zostáva záujmom Slovenska presadzovanie princípov efektívneho multilateralizmu, zdôrazňovanie potreby strategického dialógu medzi EÚ a USA a úsilie o zachovanie súdržnosti transatlantického spojenectva," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že osobitne to platí o obrane, kde sú Spojené štáty americké kľúčovým partnerom v rámci modernizácie Ozbrojených síl SR.



MZVaEZ SR poznamenalo, že konkrétnym naplnením strategickej väzby medzi Slovenskom a USA bola návšteva predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorého v máji minulého roku v Bielom dome prijal americký prezident Donald Trump. "Obsahovo bolo stretnutie zamerané na posilnenie bilaterálnej a aliančnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj prehĺbenie obchodnej a investičnej spolupráce," uviedlo ministerstvo.



Významná bola podľa rezortu diplomacie tiež návšteva ministra zahraničných vecí USA Mika Pompea na Slovensku, pričom o intenzite vzťahov svedčí, že ministri zahraničných vecí v roku 2019 bilaterálne rokovali celkovo trikrát.



Slovensko zároveň vníma transatlantickú spoluprácu aj prostredníctvom dobrej úrovne bilaterálnej spolupráce s Kanadou. "Výrazným príspevkom ku kultivovaniu slovensko-kanadských vzťahov v oblasti bezpečnosti a obrany je účasť Slovenska v posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí pod vedením Kanady. K skvalitňovaniu spolupráce prispieva aj názorová blízkosť Kanady a EÚ v zásadných otázkach transatlantického dialógu, vrátane bezpečnosti a obchodu," dodalo MZVaEZ SR.