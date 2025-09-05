< sekcia Slovensko
Blanár vyzdvihol Sybihovi vecný dialóg, ktorý Fico ponúkol Zelenskému
Zároveň ozrejmil, že SR a Ukrajina dospeli po viac ako desaťročnom hľadaní riešenia majetkového vzájomného vyrovnania zastupiteľských úradov v Bratislave a Kyjeve k zhode na podobe novej zmluvy.
Autor TASR
Užhorod/Bratislava 5. septembra (TASR) - Počas stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Užhorode v piatok rokovali aj ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) vyzdvihol na bilaterálnom rokovaní s ukrajinským ministerským partnerom Andrijom Sybihom význam vecného a konštruktívneho dialógu, ktorý slovenský premiér ponúkal ukrajinskému prezidentovi už skôr. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„A preto veľmi pozitívne hodnotím dnešné rokovania. Práve diplomacia je o tom viesť diskusiu a dialóg aj vtedy, ak nemáme na všetko rovnaký názor,“ vyhlásil Blanár a zdôraznil, že Slovensku záleží na tom, aby na Ukrajine čím skôr zavládol mier a aby mala SR bezpečného suseda, ktorý sa môže rozvíjať a prosperovať. Preto vláda SR podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR konzistentne a dlhodobo presadzuje na všetkých úrovniach diplomatické riešenie vojnového konfliktu na Ukrajine.
V tejto súvislosti potvrdil Blanár slovenskú podporu Ukrajine na jej ceste do Európskej únie. „Napĺňanie jednotlivých kapitol a prejsť celým procesom nebude jednoduché, v niektorých prípadoch to môže byť dokonca pre samotnú Ukrajinu bolestivé. Opätovne sme preto ponúkli naše skúsenosti z tohto procesu," uviedol šéf slovenskej diplomacie. Doplnil, že ak na to nebudú pádne dôvody a táto téma sa otvorí, SR nepodporí takzvaný decoupling, teda oddelenie Ukrajiny a Moldavska v eurointegračnom procese.
Partneri hovorili o energetickej bezpečnosti, ktorej sa primárne venovali lídri Slovenska a Ukrajiny, a infraštruktúrnych projektoch vyplývajúcich zo spoločnej tzv. Cestovnej mapy. Rovnako otvorili otázky týkajúce sa nových konzulátov. „Ocenil som otvorenie Honorárneho konzulátu Ukrajiny v Prešove a potvrdil som našu podporu v prípade otvorenia ďalších konzulátov, ktoré by boli potrebné pre ukrajinských občanov nachádzajúcich sa na Slovensku,“ povedal Blanár.
Zároveň ozrejmil, že Slovensko a Ukrajina dospeli po viac ako desaťročnom hľadaní riešenia majetkového vzájomného vyrovnania zastupiteľských úradov v Bratislave a Kyjeve k zhode na podobe novej zmluvy. Ministri avizovali, že pripravená na podpis by mohla byť už na treťom spoločnom rokovaní vlády Slovenskej republiky a vlády Ukrajiny. Zasadnutie je predbežne plánované koncom októbra v Sobranciach.
Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
