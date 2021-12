Rezort diplomacie: EÚ by mala zapracovať na zapojení ľudí do CoFoE

Bratislava 2. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala zapracovať na tom, aby sa do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) občania lepšie zapojili. Mala by dbať na to, aby priestor dostali marginalizované skupiny, občania, ktorí s Úniou nesúhlasia alebo z nej chcú vystúpiť. Je dôležité, aby bolo viac počuť aj hlas žien a starších ľudí. Pre TASR to uviedli z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



MZVEZ ako nedostatok konferencie vníma jej dĺžku trvania. Celý proces mal pôvodne trvať dva roky a mal sa začať v máji 2020. Pre pandémiu COVID-19 bola však CoFoE spustená o rok neskôr, čím sa skrátilo jej trvanie na rok. "Považujeme to za veľmi krátke obdobie pre tak významný projekt," konštatuje rezort diplomacie. Za mínus považuje aj celkovú štruktúru konferencie, ktorá pôsobí podľa ministerstva veľmi zložito a ťažkopádne. "Z tohto dôvodu môže pre občana ostať nepochopená, a preto neprístupná," tvrdí MZVEZ.



Pozitívum CoFoE je podľa rezortu to, že sú jej stredobodom občania, pretože dostanú priestor na vyjadrenie "z každého kúta Európy". "Je možné, že platforma ostane trvalou súčasťou rozhodovacích procesov EÚ aj do budúcna, po skončení Konferencie," hovorí MZVEZ. Doplnilo, že všetky pripomienky ľudí sú vítané a spätná väzba k akejkoľvek téme je pre lídrov EÚ dôležitá.



Ďalším plusom CoFoE je podľa rezortu aj zapojenie krajín západného Balkánu do prebiehajúcich diskusií a ich plenárnych zasadnutiach konferencie. "Pre našich susedov je to jasným signálom, že naša budúcnosť je aj ich budúcnosťou," zhodnotilo ministerstvo.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.