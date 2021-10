I. Korčok počas Dňa OSN pripomenul dôležitosť spoločných riešení

Bratislava 24. októbra (TASR) - Pri riešení kríz, ktoré nepoznajú hranice, musíme konať spoločne. Pri príležitosti Dňa Organizácie Spojených národov (OSN) to pripomenul šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Rezort diplomacie tiež v nasledujúcom týždni pripravil sériu podujatí s názvom Týždeň OSN na Slovensku.



"Ocitli sme sa uprostred kríz, ktoré nepoznajú hranice. Viac než kedykoľvek predtým musíme konať spoločne ako partneri pri riešení závažných problémov, ako je boj proti globálnej pandémii ochorenia COVID-19, boj proti zmene klímy alebo odstránenie chudoby a nerovnosti," zdôraznil Korčok.



Deň OSN má byť vyjadrením podpory svetového spoločenstva činnosti OSN, jej hodnotám a princípom. Patrí medzi ne mierové riešenie sporov, rešpektovanie územnej celistvosti a politickej nezávislosti členských štátov, či rešpekt k ľudským právam a základným slobodám.



"V OSN sme viditeľní vďaka úspešnému pôsobeniu našich diplomatov, expertov a dobrovoľníkov v teréne a tiež príslušníkov ozbrojených síl a polície v mierových misiách, či humanitárnych pracovníkov v rozvojových projektoch v najchudobnejších častiach sveta," dodal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.



Charta OSN vstúpila do platnosti 24. októbra 1945, čím bola táto organizácia oficiálne založená. Rezort pripomenul, že na výročie vzniku OSN tento rok pripadá aj 125 rokov od narodenia slovenského diplomata Jána Papánka, ktorý bol spoluautorom Charty OSN a prvým predstaviteľom Československa pri OSN.



Séria podujatí štartuje v pondelok (25. 10.) a potrvá do 29. októbra. Cieľom je upriamiť pozornosť na to, ako globálne problémy 21. storočia ovplyvňujú náš každodenný život a ako môžeme prispieť k ich riešeniu.