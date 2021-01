Litva sprísnila podmienky vstupu do krajiny

Bratislava 26. januára (TASR) – Litva v súvislosti s pandémiou nového koronavíusu sprísnila podmienky vstupu do krajiny.



Potrebný je nielen negatívny test, ale povinnosťou je taktiež absolvovať 14-dňovú karanténu. Podmienky platia aj pri prichádzajúcich zo Slovenska. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby s potvrdením o vakcinácii oboma dávkami alebo ak v ostatných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke.



„Všetky osoby prichádzajúce zo zasiahnutých oblastí, patrí sem aj Slovensko, sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 (bez špecifikácie druhu) nie starším ako 48 hodín alebo si test urobiť ihneď po príchode do Litvy," približuje slovenský rezort diplomacie. Pripomína, že okrem toho je potrebné absolvovať 14-dňovú karanténu, ktoré je možné skrátiť testom vykonaným na 10. deň karantény.



Aktuálne zaradenia jednotlivých štátov sú zverejnené na stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Pre príchody z krajín s rýchlo mutujúcim vírusom je povinné absolvovať izoláciu v separátnom apartmáne alebo dome.



„Izolácia je možná iba s osobami, ktoré spoločne cestovali," zdôrazňuje rezort diplomacie. Po príchode z krajín, kde nie je zaznamenaný mutujúci vírus, je možné sa izolovať v rovnakom apartmáne alebo dome ako osoby, ktoré necestovali. Rovnako je možné opustiť miesto izolácie na prechádzku do vzdialenosti jedného kilometra. V prípade príchodu zo Slovenska je možná karanténa v byte alebo dome aj s inými obyvateľmi, avšak izolovaná osoba musí mať samostatnú miestnosť.



Uvedené pravidlá, respektíve obmedzenia platia aj pri tranzite cez dané krajiny. Neplatí to len v prípade leteckého tranzitu za podmienky, že osoba neopustí tranzitnú zónu letiska. Ak je Litva tranzitnou krajinou na ceste, nie je povinné absolvovať karanténu, povolené sú však len nevyhnutné zastavenia, napríklad hygienické prestávky či tankovanie.



Po príchode do Litvy autom je povinné sa do 12 hodín od príchodu zaregistrovať vyplnením formulára na stránke Národného centra verejného zdravia. V prípade leteckej či námornej dopravy alebo pri ceste autobusom či vlakom je potrebné sa na rovnakom mieste zaregistrovať vopred a preukázať sa už pri nástupe do dopravného prostriedku potvrdením o registrácii.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý na webovej stránke zverejnil aj bližšie informácie.