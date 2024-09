Rezort diplomacie: V Grécku pretrváva zvýšené riziko lesných požiarov

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na území Grécka pretrváva zvýšené riziko lesných požiarov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR preto odporúča byť obozretný, nezdržiavať sa v postihnutých oblastiach, prípadne sa vyhnúť cestovaniu do požiarom zasiahnutých oblastí. Informovalo o tom na webe.



"V súvislosti s rizikom vzniku požiarov je potrebná zvýšená opatrnosť a vyhýbanie sa činnostiam na otvorenom priestranstve, ktoré by mohli náhodne spôsobiť požiar (napríklad vypaľovanie porastov, používanie techniky vytvárajúcej iskry, používanie grilov vo voľnej prírode alebo odhadzovanie zapálených cigariet)," priblížil rezort s tým, že v prípade zaznamenania vzniku požiaru je potrebné bezodkladne upozorniť hasičov na čísle 199. V národných parkoch, lesoch a rizikových oblastiach preventívne platí zákaz pohybu vozidiel a osôb.



Slovenským občanom nachádzajúcim sa v zasiahnutých oblastiach MZVEZ odporúča striktne sa riadiť pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek. "Občanom, ktorí sa ocitnú na postihnutých územiach v rámci organizovanej turistiky (zájazdy prostredníctvom cestovných kancelárií), odporúčame kontaktovať delegátov cestovných kancelárií alebo priamo cestovné kancelárie," dodalo ministerstvo.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo úradu SR v Aténach na pohotovostnom čísle +30 69 3240 8028 alebo prostredníctvom e-mailu (emb.athens@mzv.sk). V pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 h sa môžu obrátiť aj na Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR na čísle +421 2 5978 5978. Slovenskí turisti cestujúci do Grécka môžu využiť aj služby bezplatnej mobilnej aplikácie mAiGreece.