POZOR: Na vstup do Čiernej Hory bez karantény treba splniť podmienky

Bratislava 13. januára (TASR) - Slováci cestujúci do Čiernej Hory potrebujú na vstup do krajiny potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test na ochorenie COVID-19, prípadne doklad o jeho prekonaní. Inak musia absolvovať samoizoláciu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



Desaťdňovú samoizoláciu možno ukončiť najskôr na tretí deň negatívnym výsledkom PCR testu. "Povinnosť preukázať sa testom alebo potvrdením sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov," doplnil rezort diplomacie.



Opatrenie platí zatiaľ do 19. januára.