Utorok 24. marec 2026
POZOR: Táto krajina má tretí stupeň cestovného odporúčania

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Venezuela patrí dlhodobo medzi krajiny s vysokou mierou násilnej kriminality.

Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktualizovalo pre Venezuelu cestovné odporúčanie zo štvrtého stupňa na tretí stupeň - necestovať do určitých oblastí. Rezort o tom informuje na svojom webe. MZVEZ naďalej upozorňuje na dlhodobo pretrvávajúcu zlú bezpečnostnú, hospodársku a nestabilnú politickú situáciu vo Venezuele.

Venezuela patrí dlhodobo medzi krajiny s vysokou mierou násilnej kriminality. Časté sú ozbrojené lúpeže a únosy v mestách, ale aj na cestách v ktorejkoľvek oblasti krajiny. Venezuela má stále vážne problémy s nedostatkom liekov, paliva, vody, ale aj základných potravín. Vysoká kriminalita úzko súvisí s touto krízou.

Slovenská republika nemá vo Venezuele zastupiteľský úrad. MZVEZ upozorňuje, že v prípade vyhrotenia krízovej situácie môžu byť možnosti poskytnutia konzulárnej asistencie výrazne obmedzené alebo nedostupné.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
