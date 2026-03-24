POZOR: Táto krajina má tretí stupeň cestovného odporúčania

Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktualizovalo pre Venezuelu cestovné odporúčanie zo štvrtého stupňa na tretí stupeň - necestovať do určitých oblastí. Rezort o tom informuje na svojom webe. MZVEZ naďalej upozorňuje na dlhodobo pretrvávajúcu zlú bezpečnostnú, hospodársku a nestabilnú politickú situáciu vo Venezuele.
Venezuela patrí dlhodobo medzi krajiny s vysokou mierou násilnej kriminality. Časté sú ozbrojené lúpeže a únosy v mestách, ale aj na cestách v ktorejkoľvek oblasti krajiny. Venezuela má stále vážne problémy s nedostatkom liekov, paliva, vody, ale aj základných potravín. Vysoká kriminalita úzko súvisí s touto krízou.
Slovenská republika nemá vo Venezuele zastupiteľský úrad. MZVEZ upozorňuje, že v prípade vyhrotenia krízovej situácie môžu byť možnosti poskytnutia konzulárnej asistencie výrazne obmedzené alebo nedostupné.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
