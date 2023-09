MZVEZ nateraz neeviduje Slovákov medzi obeťami zemetrasenia v Maroku

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR nateraz neeviduje, že by medzi obeťami či zranenými po zemetrasení v Maroku mali byť občania SR. Pre TASR to potvrdili z komunikačného odboru rezortu.



"Sme však naďalej v kontakte s tamojšími úradmi a situáciu preverujeme," uviedli. Rezort zároveň potvrdil, že eviduje 15 Slovákov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali pred cestou do Maroka.



Občania SR alebo príbuzní sa môžu v prípade núdze obrátiť na číslo diplomatickej služby Veľvyslanectva SR v Madride +34 609 002 803, ktorého krajinou pôsobnosti je aj Maroko.



Maroko v noci na sobotu zasiahlo zemetrasenie so silou 6,8. Najmenej 632 ľudí prišlo o život a ďalších viac než 320 utrpelo zranenia.