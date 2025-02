Bratislava 12. februára (TASR) - Novým veľvyslancom SR v Belgickom kráľovstve bude Tomáš Kozák. Do vedenia novootvoreného Veľvyslanectva SR v Bruseli, do ktorého pôsobnosti patrí tiež Luxemburské veľkovojvodstvo, odchádza z rezortu diplomacie, kde dvadsať rokov pôsobil v oblasti Európskej únie a európskych záležitostí. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Úlohou nášho nového veľvyslanca bude zintenzívniť slovensko-belgický dialóg na vládnej, parlamentnej, ale tiež regionálnej a expertnej úrovni," uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že Belgicko je významným partnerom Slovenska v hospodárskej oblasti. V SR patrí do prvej desiatky najväčších investorov a pre slovenské firmy predstavuje zaujímavú exportnú destináciu.



Ako priblížil Kozák, v najbližšom období sa chce veľvyslanectvo SR v Bruseli osobitne zamerať na posilnenie spolupráce Slovenska s regionálnymi vládami v Belgicku. "Práve tu sa nachádza väčšina kompetencií v oblastiach, kde má Belgicko ako krajina silnú expertízu. Ide o tému inteligentných miest, obehového hospodárstva, inovácií a nových technológií. Veľký priestor na spoluprácu sa otvára opäť v jadrovej energetike a výskume," ozrejmil.