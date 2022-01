Ministerstvo zahraničných vecí odmieta špekulácie o výcviku povstalcov

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmieta špekulácie zverejnené v americkom denníku The New York Times (NYT) o možnom výcviku ukrajinských povstalcov na Slovensku, o ktorých hovorí aj expremiér a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Stanovisko rezortu TASR poskytol jeho komunikačný odbor.



"Zároveň vyzývame politikov a konšpirátorov na Slovensku, aby sa viac ako vykonštruovaným tvrdeniam v tlači a strašeniu dohodou s USA venovali tomu, čo je pre záujem SR dôležité, a to je suverenita a nezávislosť Ukrajiny ako nášho bezprostredného suseda," uviedol rezort diplomacie.



Ministerstvo tiež vyzvalo Fica, aby sa jednoznačne vyjadril k hrozbe, ktorej je vystavená Ukrajina a jednoznačne a bez zahmlievania podporil jej teritoriálnu integritu.



Líder Smeru-SD tvrdí, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom môžu zahŕňať tréning v susedných krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO, teda Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Odvoláva sa na americký denník NYT, ktorý sa odvoláva na predstaviteľov americkej administratívy. Fico naznačuje, že vďaka obrannej dohode s USA bude ľahké vytrénovať na Slovensku ukrajinského povstalca.