MZVEZ odmieta, že zakázalo diplomatom účasť na rokovaniach k tribunálu
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmietlo tvrdenia, že zakázalo slovenským diplomatom účasť na prípravných rokovaniach k tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Reagovalo tak na vyjadrenia opozičného hnutia KDH, ktoré na tieto tvrdenia poukázalo.
„MZVEZ SR odmieta vymyslené tvrdenia, ktoré boli prezentované v médiách od nemenovaného zdroja z MZVEZ SR a ktoré politicky zneužíva KDH. Ide o anonymné vyjadrenia, ktorých dôveryhodnosť nemožno potvrdiť,“ uviedli pre TASR z komunikačného odboru rezortu. Podotkli, že podobné údajné „zdroje z diplomacie“ sa v minulosti objavili aj v zahraničných médiách v súvislosti s výrokmi predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na adresu prezidenta Spojených štátov amerických, pričom sa následne ukázalo, že išlo o absolútne nepravdivé a vykonštruované tvrdenia.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann kritizovala, že Slovensko nebolo medzi 36 krajinami, ktoré sa 15. mája tohto roka zaviazali pripojiť k špeciálnemu tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine. Tvrdí, že nejde iba o pasivitu alebo diplomatické zdržanie sa. „Podľa známych informácií malo MZVEZ SR aktívne zakázať slovenským diplomatom účasť na prípravných rokovaniach k tribunálu. Ak je to pravda, nejde už len o to, že Ficova vláda sa k spravodlivosti nepridala. Znamená to, že sa vedome postarala o to, aby Slovensko pri príprave tribunálu vôbec nebolo,“ uviedla Lexmann.
Z MZVEZ pre TASR reagovali, že na 135. zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy v Kišiňove bola formálne prijatá Rozšírená parciálna dohoda o riadiacom výbore osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine. „Rozhodnutie bolo prijaté vo formáte tých krajín, ktoré sa vopred písomne zaviazali stať sa členom tejto dohody, pričom Slovenská republika takýto záväzok neprijala,“ vysvetlili. Ako dodali, zriaďovanie nových mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti pozorne sledujú. „Vzhľadom na stále nedoriešené administratívno-prevádzkové záležitosti však SR nateraz k dohovoru nepristúpila,“ doplnili z rezortu.
