Ministerstvo odporúča necestovať do špeciálnej obchodnej zóny v Laose

Bratislava 15. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR z bezpečnostných dôvodov odporúča necestovať do špeciálnej obchodnej zóny v tzv. Zlatom trojuholníku nachádzajúcej sa v Laose na hranici s Thajskom a Mjanmarskom. Rezort o tom informuje na webe.



"V tejto oblasti sa koncentruje veľké množstvo zahraničných zločineckých skupín, ktoré v oblasti investujú do kasín za účelom prania špinavých peňazí, vznikajú laboratóriá na výrobu drog, obchoduje sa tam s ohrozenými druhmi živočíchov a vznikajú nové podvodnícke centrá, ktoré lákajú na výhodnú pracovnú príležitosť, avšak veľakrát sa záujemcovia stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi," upozornilo ministerstvo.



Poznamenalo tiež, že turistom, ktorí navštívia thajskú oblasť Zlatého trojuholníka, ponúkajú miestni podnikatelia prepravu loďou cez rieku Mekong do špeciálnej obchodnej zóny v Laose. "Pokiaľ turisti neprejdú hraničnou kontrolou v Ban Sop Ruak, tak sa vystavujú problému nelegálneho prekročenia hranice a návrat do Thajska im môže byť zamietnutý. Turisti preto môžu v oblasti uviaznuť a stať sa obeťami kriminálnych skupín," vysvetlil rezort.



Ozrejmil, že špeciálna obchodná zóna je bezcolná zóna a riadi sa vlastnými pravidlami. Bezpečnosť zabezpečujú súkromné bezpečnostné zložky a laoská polícia do oblasti nevstupuje. Do zóny je vstup cudzincom zakázaný, pokiaľ nemajú osobitné povolenie. Platí sa tam čínskym juanom alebo thajským bahtom.



MZVEZ pripomína, že občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bangkoku +66816174611. "Upozorňujeme, že vzhľadom na charakter špeciálnej zóny, ktorá je 'de facto' súkromnou oblasťou s vlastnou jurisdikciou, má Veľvyslanectvo SR v Bangkoku obmedzený dosah k jej 'majiteľom', čo limituje možnosť veľvyslanectva poskytnúť občanom SR pomoc v núdzovej situácii v Laose," poznamenal rezort.