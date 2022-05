Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Sýrie či Iraku

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vzhľadom na bezpečnostnú situáciu odporúča občanom SR necestovať do Sýrie či Iraku. Slovákom, ktorí sa tam aktuálne zdržiavajú, odporúča krajinu okamžite opustiť. Rezort to pripomína na webe.



"Naďalej sa neodporúča cestovať do Sýrie, kde dochádza k únosom ľudí a ozbrojeným násilným kriminálnym prepadom. Presuny po krajine komplikuje množstvo tzv. check-pointov. V niektorých častiach naďalej operujú teroristi z tzv. Islamského štátu," priblížilo ministerstvo.



Upozorňuje tiež na bezpečnostnú situáciu v Iraku, ktorá je dlhodobo nestabilná. "Spojená je s vysokým rizikom teroristických aktivít v niektorých provinciách a násilnej kriminálnej činnosti vrátane únosov osôb s cieľom výkupného," ozrejmil rezort diplomacie. Odporúčanie sa obzvlášť dotýka centrálnych a severozápadných provincií Al-Anbár, Ninive, Saláh ad-Dín, Dijálá, Karkúk.



V prípade vážneho a neodkladného dôvodu na cestu do Iraku MZVEZ odporúča skrátiť dĺžku cesty na nevyhnutné minimum, priebežne sa informovať o vývoji bezpečnostnej situácie a zabezpečiť si spoľahlivý miestny sprievod. "V každom prípade je potrebné vyhýbať sa zhromaždeniam a demonštráciám a zvýšenú ostražitosť zachovávať aj na ďalších miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú trhy, obchody, reštaurácie, kaviarne a podobne," doplnilo ministerstvo.



Rezort tiež vyzýva zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Libanonu. Varuje pred zvýšenou bezpečnostnou hrozbou v niektorých oblastiach, ako sú južné predmestia Bejrútu, palestínske utečenecké tábory, pohraničné oblasti v blízkosti hraníc so Sýriou, okrajové štvrte mesta Tripolis či južná časť Libanonu.



"Narušená úroveň bezpečnosti v krajine je spôsobená zložitou socio-ekonomickou situáciou a negatívne ovplyvňuje pobyt v krajine. K nestabilite, ktorá sa prejavuje sociálnym napätím, prispieva aj vysoký počet utečencov, z ktorých je takmer 1,5 milióna sýrskych a pol milióna palestínskych," priblížilo MZVEZ SR. Upozorňuje tiež, že najmä na severe a severovýchode krajiny je potrebné naďalej počítať s prítomnosťou extrémistických a teroristických skupín.