MZVEZ odporúča pre aktuálnu situáciu vo Francúzsku dbať na ostražitosť

Bratislava 21. októbra (TASR) - Turisti vo Francúzsku by mali pre aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine dbať na ostražitosť. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Francúzsko eviduje opakované nahlásenia bômb a následné evakuácie letísk, múzeí či historických pamiatok.



"Všeobecne odporúčame vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb, protestom a demonštráciám, mať pod dohľadom svoje osobné veci, mobilné telefóny a doklady a dodržiavať pokyny polície a bezpečnostných zložiek, dbať na zvýšenú ostražitosť a vyhýbať sa pohybu v neznámom prostredí po zotmení," priblížil rezort na webe.



Pre bombové hrozby a evakuácie môže podľa neho dochádzať k meškaniu letov a hromadnej dopravy, sprísneniu osobných bezpečnostných kontrol či dočasnému uzatvoreniu múzeí alebo obchodných centier. Rezort odporúča sledovať aktuálne informácie na stránkach leteckých spoločností, letísk, predmetných inštitúcií a v miestnych médiách.



Občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Paríži +33 6 72 07 68 32. Obrátiť sa môžu aj na MZVEZ, a to na čísle +421 5978 5978. "V prípade cestovania do zahraničia môžu využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," dodal rezort.



Francúzsko je v stave zvýšenej pohotovosti od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. V krajine zároveň od 13. októbra platí najvyšší stupeň výstrahy pred teroristickými útokmi. Vláda ho vyhlásila v súvislosti s útokom, ku ktorému došlo minulý týždeň na strednej škole v meste Arras.