Rezort zahraničia odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania na Ukrajinu

Bratislava 30. januára (TASR) – Vzhľadom na pretrvávajúce napätie na Ukrajine by mali občania SR obmedziť vstup do krajiny len na nevyhnutné cesty. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe. Slovákom nachádzajúcim sa na Ukrajine radí nezúčastňovať sa hromadných a protestných podujatí.



"Bezpečnostná situácia na celom území Ukrajiny je nepredvídateľná a môže sa veľmi rýchlo meniť," upozornil rezort.



MZVEZ zároveň odporúča necestovať do Doneckej a Luhanskej oblasti vo východnej časti Ukrajiny, na územie Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ. "V tejto súvislosti upozorňujeme, že ukrajinská strana povoľuje prejazd cudzincov medzi dočasne okupovaným územím Krymu a teritóriom Ukrajiny iba so špeciálnym povolením cez kontrolné priechody zriadené na tento účel," priblížilo MZVEZ.