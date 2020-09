Po príchode do Veľkej Británie je od soboty povinná karanténa

Bratislava 25. septembra (TASR) – Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Veľkej Británie musia od soboty po 04:00 povinne absolvovať 14-dňovú karanténu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na to upozornilo v súvislosti s vyradením Slovenska zo zoznamu bezpečných krajín.



Pre každého platí po príchode do Spojeného kráľovstva tiež povinnosť registrovať sa vopred na stránke, respektíve po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.



„Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch," dodalo ministerstvo.